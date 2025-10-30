Fallece militar en ataque atribuido a disidencias de 'Iván Mordisco' en Colombia

Archivo - Colombia.- Muere un militar en un atentado atribuido a las disidencias de 'Iván Mordisco' en el suroeste de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 30 Oct (EUROPA PRESS)

Un atentado ocurrido en la madrugada de este jueves cobró la vida de un militar y dejó heridos a otros diez en la vía Panamericana, específicamente en el tramo que une a Popayán con Pasto a través de Patía, en el centro de Cauca, al suroeste de Colombia. Este ataque ha sido atribuido a las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco', específicamente al frente Carlos Patiño.

El suceso involucró la detonación de un explosivo contra un grupo de militares que se desplazaba por esta importante ruta. La región donde ocurrió el ataque ha sido escenario de cinco atentados dirigidos contra las fuerzas del orden en las últimas semanas, resaltando la continua presencia y actividad del mencionado frente guerrillero en el área.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó el incidente durante unas declaraciones ofrecidas a Caracol Radio: "Fue un atentado muy lamentable". Además, señaló que, pese a la violencia del ataque, las lesiones sufridas por los heridos no son de extrema gravedad.

Este atentado subraya la persistente inestabilidad y violencia en ciertas áreas de Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener la paz y seguridad en regiones anteriormente afectadas por el conflicto armado.