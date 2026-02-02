Fallece el 'segundo al mando' del Clan del Golfo en Colombia tras accidente en el norte del país

Archivo - Colombia.- Muere en un accidente el 'número dos' del grupo armado Clan del Golfo en el norte de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros Salamanca

COLOMBIA, 2 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro confirmó el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, alias 'Gonzalito', quien era considerado el segundo al mando en la jerarquía del Clan del Golfo y por quien las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. La muerte ocurrió bajo circunstancias inusuales, pues 'Gonzalito' perdió la vida ahogado mientras cruzaba el río Esmeraldas en Tierralta, región Caribe del país.

El incidente sucedió el pasado viernes cuando el bote en el que viajaba sufrió un accidente, volcándose en el río. Según comunicado del Clan del Golfo, el viaje tenía como propósito realizar actividades educativas en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios donde, según acuerdo con el Estado colombiano, no se ejecutan órdenes de captura con fines de extradición para miembros de la organización.

El grupo criminal expresó su profundo pesar por la pérdida de quien fue una pieza clave en la implementación de políticas organizacionales y en la negociación de acuerdos con el gobierno colombiano, contando con la mediación internacional de países como Qatar, España, Noruega y Suiza. 'Gonzalito' fue reconocido por su liderazgo y esfuerzo en impulsar el desarrollo de territorios, algo que le valió el reconocimiento de diversas comunidades.

Este líder tenía sobre sus hombros múltiples órdenes de captura por una variedad de crímenes, incluyendo homicidio agravado, terrorismo, entre otros. Su fallecimiento representa un golpe significativo para el Clan del Golfo, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos desde mediados de diciembre de 2025 pero que, meses antes, logró llegar a compromisos con el gobierno de Colombia para la sustitución de cultivos ilícitos en áreas clave de su operación.

La comunidad indígena de La Pita, quien encontró el cuerpo, será la encargada de entregarlo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Brigada 11 del Ejército, según instrucciones del presidente Petro, quien lo anunció a través de su cuenta de X. Este evento marca un punto crítico en las complejas dinámicas de seguridad y diálogos de paz en el país.