La Fiscalía de Colombia imputa a 'Calarcá'por homicidios, desaparición forzada y reclutamiento de menores

Archivo - Bandera de Colombia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha imputado este martes al líder de las disidencias de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarca', delitos de homicidio, desaparición y desplazamiento forzados, reclutamiento de menores, entre otros, unos hechos cometidos entre 2022 y 2026.

El organismo así lo ha hecho en una audiencia después de que un juez de control de garantías haya autorizado que 'Calarcá' sea juzgado como persona ausente ante sus reiteradas faltas en el marco del proceso.

Los delitos imputados a Díaz Mendoza son concierto para delinquir, homicidio agravado de persona protegida, homicidio agravado, tráfico y posesión de armas de uso privativo de las fuerzas militares, y reclutamiento de menores, ha confirmado el delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, Raúl González.

En particular, se le atribuye el asesinato de seis personas firmantes de los Acuerdos de Paz, incluido un egociador; así como el desplazamiento forzado de varias familias en el departamento del Meta.

Las acusaciones incluyen asimismo tres masacres perpetradas en el departamento del Guaviare: una de ellas en enero de 2026, donde murieron 25 personas; el ataque de abril de 2025 en el que murieron siete militares; y otra en enero de ese mismo año en el que fallecieron 20 personas, incluidos siete menores de edad.

"También se hallan elementos de prueba que indican el reclutamiento de jóvenes menores de edad a estas organizaciones (...) el desplazamiento forzado y un evento de desaparición forzada (...) y algunas imágenes de actos de tortura", ha señalado González.

El Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.