La Fiscalía colombiana anuncia una investigación sobre los audios de la supuesta trama para deponer a Petro

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha anunciado este martes la apertura de una investigación sobre los audios obtenidos por el diario 'El País' según los cuales el exministro de Exteriores Álvaro Leyva habría buscado supuestamente la ayuda de Estados Unidos para deponer al presidente del país, Gustavo Petro.

"Respecto a lo grabado al excanciller Álvaro Leyva, donde presuntamente habla de acercamientos con terceras personas para afectar al Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación a la que se suman todas estas averiguaciones sobre el tema", ha comunicado el organismo, según las informaciones recogidas por la radiotelevisión nacional colombiana, RTVC.

La investigación, que involucra a la Dirección Especializada contra la Corrupción, incluye además la petición realizada por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que ha solicitado horas antes que se adelantasen las pesquisas sobre la trama que, según las informaciones de 'El País', la colocaría en la Presidencia en lugar de Petro.

"Jamás me he prestado para conspiraciones, no soy instrumento de nadie", ha asegurado la vicepresidenta en una publicación de X en la que ha compartido la solicitud enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. "Con mi conciencia tranquila pero con firmeza insisto en mi rechazo ante los infames señalamientos que ponen en duda mi comportamiento frente a la autoridad que representa el presidente", ha afirmado.

En el documento, Márquez rechaza "de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia y la institucionalidad". "No soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones", ha asegurado, denunciando haber sido mencionada "de manera infundada (...) en este reprochable episodio".

La dirigente ha afirmado considerar "de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad" y ha pedido a la Fiscalía que se adelanten las investigaciones, a cuya resolución ha asegurado esperar "sin temor y con la frente en alto".

Según las informaciones de 'El País', Leyva intentó acercarse al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de que ayudara a desatar una "presión internacional" que desembocara en la salida del poder del presidente colombiano, en cuyo lugar se colocaría Márquez, quien, según las palabras filtradas del exministro de Exteriores, estaría vinculada a la trama.