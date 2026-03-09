COLOMBIA.- Fiscalía colombiana estudia imputar a presidente de Ecopetrol por irregularidades en elecciones

Archivo - Fiscalía de Colombia estudia imputar al presidente de Ecopetrol por presuntas irregularidades en elecciones - ECOPETROL - Archivo

COLOMBIA, 9 Feb (EUROPA PRESS)

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, empresa petrolera estatal de Colombia, se enfrenta a una imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación debido a su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, según revelaciones de 'El Tiempo'. La Fiscalía acusa a Roa de superar los límites de gasto de campaña, una infracción por la cual el Consejo Nacional Electoral ya lo multó en noviembre, tras descubrir un excedente superior a los 5.000 millones de pesos (1,1 millones de euros).

Roa, quien asumió la dirección de Ecopetrol en abril de 2023, también es objeto de una investigación separada por presunto tráfico de influencias vinculado a la adquisición de un apartamento en Bogotá de un directivo petrolero, detalla el mencionado periódico. Las acusaciones y procedimientos en curso contra el presidente de la petrolera estatal ponen en relieve problemáticas de corrupción y manejo indebido de fondos, desvelando un escenario complejo tanto para él como para las instituciones involucradas.