La Fiscalía colombiana investiga a Lucho Herrera por la desaparición de cuatro personas

COLOMBIA, 28 Jan (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Colombiana anunció el inicio de una investigación contra el ex ciclista Luis Alberto Herrera y su hermano Rafael, referente a la desaparición de cuatro personas en una zona rural de Fusagasugá, ocurrida hace más de dos décadas, exactamente el 23 de octubre de 2002. Según un comunicado del ente judicial, a los hermanos Herrera se les adjudica haber contactado a miembros de las ya desmanteladas Autodefensas Campesinas del Casanare para raptar a un grupo de personas de áreas cercanas a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

Este suceso agrega otro capítulo a la vida de Lucho Herrera, quien en el año 2000 vivió un secuestro de 24 horas por parte de las FARC. La conexión de los hermanos con actividades paramilitares había sido objeto de especulación anteriormente, y aunque su defensa ha negado consistentemente cualquier involucramiento en dichas desapariciones, el caso ha capturado la atención del poder judicial desde el año pasado, momento en que se solicitó formalmente la investigación. "La Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002", resalta el comunicado de la Fiscalía, marcando un giro notable en las investigaciones sobre este caso de larga data.