COLOMBIA, 30 Oct (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Colombia reveló detalles clave sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', implicado como cerebro detrás del asesinato del senador y candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Según el ente acusador, Pérez Marroquín habría organizado el ataque y realizado espionaje previo al homicidio ocurrido en junio, incluso modificando y entregando el arma usada en el crimen.

"Simeón Pérez Marroquín habría sido contactado para que organizara todo lo relacionado con el atentado" y, posteriormente, "le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi'", comunicó la Fiscalía. Además, se le acusa de seguir a la víctima antes del ataque y de proveer el arma modificada para incrementar su letalidad a Katherine Andrea Martínez Martínez, quien luego sería la responsable de facilitarla al menor que ejecutó el disparo fatal.

La investigación también descubrió que tras el atentado, Pérez Marroquín asistió la huida de Martínez hacia Caquetá, donde presuntamente sería acogida y entrenada por miembros de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Paralelamente, se identificó a 'El Viejo' como líder de una organización criminal involucrada en narcotráfico, asesinatos selectivos y el reclutamiento de menores para actividades delictivas.

La Fiscalía le imputó a Pérez Marroquín cargos por homicidio, concierto para delinquir, uso de menores en delitos, y fabricación y tráfico de armas de fuego, entre otros, todos en grado agravado. A pesar de no aceptar los cargos, fue remitido a un centro de reclusión. Cabe destacar que, según "El Tiempo", en 1994 fue condenado por el asesinato de sicarios vinculados al crimen de Luis Carlos Galán, otro prominente político asesinado.