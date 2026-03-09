Fiscalía desiste imputación contra jefe unidad protección en caso Uribe

Archivo - La Fiscalía retira la solicitud de imputación al jefe de la unidad de protección de Colombia por caso Uribe - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE COLOMBIA EN X

COLOMBIA, 20 Jan (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Colombiana descartó este lunes presentar cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), vinculado a la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado a principios de junio de 2025 en Bogotá. Ante acusaciones de negligencia por supuestamente haber ignorado múltiples solicitudes de protección por parte del político, la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública justificó la retirada de la petición argumenta "esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes (...) con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia".

Tras la creación, el 11 de junio de 2025, del "Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (...) y demás hechos relacionados con el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay", la Fiscalía perdió la competencia para evaluar el caso. La investigación, lejos de cerrarse, continuará bajo la supervisión de este grupo, que decidirá sobre posibles cargos de prevaricación por omisión contra Rodríguez.

La denuncia fue iniciada por la familia de Uribe, específicamente por Víctor Mosquera, debido a la falta de respuesta ante 23 solicitudes del senador conservador y precandidato presidencial para aumentar su seguridad antes de su asesinato el 7 de junio.

El bufete Mosquera expresó su "preocupación" frente a la decisión de la Fiscalía pero reconoció la importancia de "preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras". Confían en la "articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 (...) en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos", además de en la pronta fijación de una nueva fecha para la imputación.

Hasta la fecha, las autoridades han arrestado a nueve individuos relacionados con el asesinato de Uribe, incluyendo a un joven de 15 años responsable del disparo. El político falleció el 11 de agosto después de dos meses de hospitalización en estado crítico, evento que generó una gran conmoción en el país.