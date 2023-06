Colombia.- La Fiscalía dice que Petro miente cuando afirma que se registrará la Presidencia por el caso de la niñera

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha acusado al presidente Gustavo Petro de mentir cuando dijo que el ente público allanaría la sede de la Presidencia --en el marco de una investigación a su jefa de Gabinete, Laura Sarabia, por supuesto abuso-- y ha precisado que dicho procedimiento tendrá lugar en un edificio frente a Casa Nariño.

"El presidente falta a la verdad al realizar estas declaraciones", encabeza la Fiscalía un comunicado en el que se precisa que la investigación se llevará a cabo en el edificio Galán, situado frente a Casa Nariño e inscrito a la Presidencia, y donde presuntamente está la sala en la que la niñera de Sarabia fue interrogada.

La investigación sostiene que Sarabia habría utilizado agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a la niñera de su hijo, Marelbys Meza, hasta una sala de este edificio para ser sometida a la prueba del polígrafo para descubrir si era responsable del supuesto robo de 150 millones de pesos (31.000 euros), si bien en la denuncia presentada la cifra era tan solo de 6.500 euros.

Así, la Fiscalía afirma que las diligencias, previstas para este mismo martes, buscan "establecer la existencia de cámaras de seguridad para el ingreso al edificio Galán, donde se encuentra ubicada, al parecer, la sal del polígrafo".

Esta nueva polémica está relacionada con la "mala leche", según Petro, del "titular mentiroso" de un artículo de prensa, en relación a unas declaraciones en Twitter sobre la posibilidad de que se estuviera gestando un "golpe blando" contra su partido después de la suspensión administrativa de varios congresistas.

"Mi trino (tuit) no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere. Actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría", ha incidido Petro en una nueva seria de mensajes.

"El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del Senado. El medio titula para enfrentar la Presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto: ayudar no solo a la oposición sino a la sedición en marcha", ha añadido.

"Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos", ha concluido.