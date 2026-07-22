El gobernador de Antioquia propone a De la Espriella lanzar su política de seguridad bombardeando a 'Calarcá'

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha propuesto al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que inaugure su nueva política de seguridad bombardeando al líder de las disidencias de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', y rociando glifosato sobre los cultivos de coca.

"Bombardear a 'Calarcá' va a ser la mejor forma de estrenar la política de seguridad del presidente Abelardo", ha defendido el gobernador de la región en una entrevista para Blu Radio, en la que ha desglosado algunos de los asuntos que planteó a De la Espriella durante las reuniones que mantuvieron esta semana.

Rendón ha atacado las política de seguridad del presidente saliente, Gustavo Petro, a quien ha acusado de haber permitido el crecimiento de los grupos armados con este tipo de medidas. "De las cosas que más padecimos con el gobierno que por fortuna termina es el recrudecimiento de la inseguridad", ha dicho.

"El Clan del Golfo creció un 60% con la equívoca paz total, las FARC crecieron un 70%, aquí se capturó hace dos años a 'Calarcá' y Petro ordenó liberarlo, hemos visto morir a cerca de 60 uniformados, soldados y policías, por cuenta de estos grupos criminales", ha afirmado el gobernador de Antioquia.

"Este gobierno que termina bombardeó a todas las estructuras criminales, pero a 'Calarcá' no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa", ha denunciado Rendón, quien también presentó a De la Espriella una lista con una veintena de objetivos de alto valor de diversos grupos armados, como el Clan del Golfo, el ELN, y El Mesa, un organización delictiva de carácter local, aunque con presencia fuera de Antioquia.

Asimismo, también ha presentado la propuesta de volver a utilizar drones y aviones para rociar con glifosato las más de 20.000 hectáreas de coca que actualmente se extienden por todo el departamento, una polémica iniciativa ampliamente cuestionada por sus consecuencias medioambientales.

Ante estos hechos, Rendón ha explicado que "tiene todo el sentido" que De la Espriella quiera lanzar su nueva política de seguridad en Antioquia, cuya capital, Medellín, pretende convertir en otra de las sedes de la presidencia, desde donde coordinar, por ejemplo, el llamado 'Escudo de las Américas' de Estados Unidos.