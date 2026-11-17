Archivo - Bandera de Colombia flanqueada por dos enseñas de Antioquia. - Juan Jose Patino / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha adelantado este martes que presentará una solicitud formal ante el Gobierno de Estados Unidos para que solicite la extradición del líder criminal Néider Yesid Uñates López, alias 'Primo Gay', a quien se vincula con el Clan del Golfo y fue recientemente detenido.

"Voy a hacer la solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos destacando con mucho detalle todo su prontuario y todo el daño que hizo en Antioquia", ha señalado en una entrevista para la emisora Blu Radio, en la que ha asegurado que 'Primo Gay' ha disfrutado durante años de una "licencia para delinquir".

En ese sentido, ha calificado su captura este pasado fin de semana como "el golpe más importante" del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, contra el crimen organizado desde que asumió su mandato.

"Presumía cuando asesinaba, cuando confinaba, cuando desplazaba poblaciones, presumía cuando voló el helicóptero de propiedad del gobierno americano y por cuya razón hemos pedido a este país que lo solicite en extradición", ha dicho Rendón, acusándole también del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Rendón hace referencia al ataque contra un helicóptero Black Hawk en el noreste de Antioquia en agosto de 2025, que dejó trece policías muertos.

Por otro lado, ha aprovechado para atizar al expresidente colombiano Gustavo Petro, a quien ha señalado como responsable de que 'Primo Gay' haya podido operar sin oposición puesto que antes de pasarse al Clan del Golfo sirvió en las filas del Frente 36 de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de las FARC que comanda 'Calarcá', con las que el anterior gobierno intentó negociar.

"No fue tocado nunca por el gobierno de Petro (...) Siempre se sintió intocable porque estaba bajo la sombrilla de 'Calarcá'", ha valorado el gobernador, que se ha preguntado que hay que negociar "con un criminal en una democracia como Colombia".

RESPALDA LA 'PERFORMANCE' DEL PRESIDENTE EN LOS OPERATIVOS

Rendón también ha respaldado al presidente De la Espriella de algunas de las críticas que le han caído por encararse e insultar a los detenidos tras el operativo que se llevó a cabo este sábado en Antioquia, una estrategia de comunicación que ha venido repitiendo en otras operaciones.

"A mí sí me gusta mucho ver un presidente que no solo tiene la determinación de combatir el crimen, el delito, sino que (...) le dice a esos bandidos lo que muchos colombianos pensamos", ha defendido.

En cambio, un juez ordenó determinar si De la Espriella incurrió en algún tipo de falta al utilizar expresiones "totalmente despectivas" hacia 'Primo Gay', a quien llamó "miserable asesino despreciable" y amenazó con "meter en alta mar", en alusión a su proyecto de adecuar cárceles en embarcaciones de la Armada.