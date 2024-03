El Gobierno de Colombia y la disidencia del EMC de las FARC retomarán las negociaciones de paz en mayo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC retomarán las negociaciones de paz el 4 y 5 de mayo, en medio de un auge de la tensiones después del alto el fuego y con el presidente, Gustavo Petro pidiendo la detención del jefe de la guerrilla, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

La próxima ronda de diálogos tendrá lugar en el municipio de San Vicente del Caguan, en Caquetá, con el fin de ir avanzando en una negociación que arrastra muchas dudas, mientras continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el EMC en muchas regiones del país, según ha adelantado la emisora Blu Radio.

En marzo de este año, el presidente Petro anunció el fin del alto el fuego bilateral en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, después de que la guerrilla atacara varias comunidades indígenas.

En los últimos días además, Petro ha puesto en duda el interés de 'Iván Mordisco', por alcanzar la paz y le reprochó revestirse de "revolucionario" cuando no es más que un narcotraficante. Por su parte, el jefe del EMC acusó al mandatario de haberles traicionado después de que ellos apoyaran su campaña.

Después de esta declaración sobre el supuesto apoyo del grupo armado a su campaña presidencial, Petro ordenó la detención de 'Iván Mordisco'. "Yo quiero que le cojan vivo, no me lo maten (...) me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese planteamiento", dijo.