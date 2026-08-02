Alias 'David', miembro del ELN y principal sospechoso del atentado contra una comisaría en Cúcuta (Colombia) el 1 de agosto de 2026 - MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha señalado este domingo a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) alias 'David' y alias 'Nike' como presuntos responsables del atentado con bomba de este pasado viernes en la inmediaciones de una comisaría en Cúcuta, capital de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela, que se saldó con una decena de heridos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Sánchez ha ofrecido recompensas por su captura o por información que conduzca a la misma y prometido que "la Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlos y capturarlos para que respondan ante la justicia".

"El cartel narcoterrorista del ELN lleva décadas asesinando colombianos, sembrando terror y destruyendo el medio ambiente. Pero Colombia no se arrodilla ante la violencia. Cúcuta no está sola. Toda una nación se solidariza con sus víctimas", ha avisado.

La explosión tuvo lugar a pocos metros también de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, según informa la emisora colombiana Blu Radio. A esta detonación le siguieron una quincena de explosiones más, así como una ráfaga de disparos contra los efectivos que se encontraban en la parte de atrás de estas instalaciones.

La zona es escenario de un complejo hábitat criminal, con disputas entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC y narcoparamilitares como el Clan del Golfo.