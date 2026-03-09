El Gobierno llama al general de la Policía señalado por Petro a no ser "cobarde" y asumir su responsabilidad

Archivo - COLOMBIA.- Ministro del Interior colombiano reconoce impacto de sanciones estadounidenses: "Estoy mal y golpeado" - MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA EN X - Archivo

COLOMBIA, 12 Feb (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Armando Benedetti, llamó al general de la Policía retirado, Edwin Urrego, a asumir las consecuencias de sus actos tras su implicación en un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro. Benedetti denunció que Urrego intenta justificar su destitución alegando que fue por una operación ilegal realizada contra él el pasado 11 de noviembre en el contexto de una investigación por corrupción.

Según los informes de Inteligencia, Urrego habría planeado comprometer al presidente colocando droga en uno de los vehículos de su caravana oficial durante su reciente viaje a Estados Unidos. Ante estas acusaciones, Benedetti fue enfático en redes sociales: "No se venga a escudar en mí, no sea cobarde. A usted le sacaron por un entrampamiento que quería hacer".

Además, el Ministro puso en duda el accionar de Urrego en su paso por diversas agencias policiales y criticó su participación en actividades políticas, lo cual está prohibido para agentes en funciones. "Usted tomó partido para delinquir", afirmó Benedetti.

Urrego, por su parte, negó las acusaciones en recientes entrevistas, sugiriendo que su destitución respondía a descontentos internos en el Gobierno respecto a ciertas operaciones, incluido el registro en la propiedad de Benedetti. La controversia destapa tensiones dentro del Gobierno colombiano y arroja luz sobre posibles prácticas corruptas y conspiraciones dentro de las instituciones del Estado.