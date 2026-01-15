Archivo - Colombia.- El Gobierno desmiente el caso de espionaje del ministro de Justicia: "Ha sido víctima de información falsa" - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 14 Jan (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, refutó las acusaciones de espionaje con el programa Pegasus lanzadas por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, afirmando que la herramienta no se utiliza desde 2022. En una declaración a la prensa, Sánchez señaló que el Ministerio de Justicia recibió información falsa y subrayó que "jamás se ordenó desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia".

Sánchez explicó que Pegasus "estuvo en Colombia entre 2021 y 2022", pero aseguró que ya no se emplea dicho software por parte de las fuerzas públicas y que toda operación de este tipo requiere de una orden judicial, respetando el debido proceso.

Las acusaciones de Franco hicieron referencia a un presunto espionaje en su contra y de su familia por parte del Ministerio de Defensa, como represalia por sus investigaciones de posibles casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, datando desde su periodo como secretario de Transparencia. Franco, quien tomó posesión como ministro de Justicia en octubre de 2025, investigó posibles lazos entre altos mandos del Ejército y grupos armados, así como la posible desviación de armamento.

Esta denuncia constituye el primer caso reportado de este tipo desde las interceptaciones ilegales a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).