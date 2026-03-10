Guterres elogia la "participación pacífica" del pueblo colombiano en los recientes comicios

Guterres felicita a la población por su "participación pacífica" en las elecciones en Colombia - Europa Press/Contacto/Xie Jianfei

COLOMBIA, 10 Mar (EUROPA PRESS)

El domingo, Colombia vivió una jornada electoral que marcó el futuro político del país, eligiendo a los nuevos miembros del Congreso y definiendo candidaturas para las presidenciales de mayo. En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, extendió una felicitación a la población colombiana por su "participación pacífica" en estas elecciones, valorando positivamente los esfuerzos de las autoridades colombianas para asegurar un proceso electoral "fluido y seguro".

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres expresó su reconocimiento a la labor realizada para fortalecer la democracia y continuar con la consolidación de la paz en Colombia. Subrayó la importancia del papel que tendrá el nuevo Congreso en la promoción de la paz, resaltando especialmente la elección de representantes de las víctimas en 16 'curules de paz', ubicadas en áreas históricamente afectadas por el conflicto.

El secretario general de la ONU también celebró la participación de excombatientes y firmantes del acuerdo de paz como votantes y candidatos, condenando cualquier ataque contra el proceso democrático ocurrido previamente a las elecciones. En este sentido, instó a intensificar los esfuerzos para garantizar que las venideras elecciones presidenciales del 31 de mayo se realicen en un entorno libre y seguro a lo largo del territorio nacional.

En cuanto a los resultados, el movimiento político de Petro, Pacto Histórico, se llevó la mayoría de los votos para el Senado, situándose aproximadamente 7 puntos porcentuales por encima del partido Centro Democrático. Por otro lado, Salvación Nacional, una nueva fuerza de la ultraderecha, logró asegurar cuatro escaños en el Senado, con el aval de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.

En contraste, los resultados de la Cámara de Representantes varían por departamentos y ciudades, con Pacto Histórico y Centro Democrático liderando las votaciones. La configuración definitiva de la Cámara se conocerá después de las elecciones presidenciales, prometiendo un escenario político interesante para Colombia en los próximos años.