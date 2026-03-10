Guterres felicita a la población por su "participación pacífica" en las elecciones en Colombia

El secrtario general de Naciones Unidas, António Guterres, se dirige a la prensa durante una cumbre de la Unión Africana (UA) en la capital de Etiopía, Addis Abeba, en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Xie Jianfei

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha felicitado a la población de Colombia por su "participación pacífica" en las elecciones celebradas el domingo y ha destacado la labor de las autoridades "para garantizar un proceso fluido y seguro" que "contribuya aún más" al refuerzo de la democracia y la paz en el país sudamericano.

"El secretario general felicita al pueblo colombiano por su participación pacífica en las elecciones del 8 de marzo para un nuevo Congreso y en las primarias interpartidistas previas a las elecciones presidenciales de mayo", ha dicho el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, a través de un comunicado.

"Asimismo, reconoce los esfuerzos de las autoridades colombianas para garantizar un proceso fluido y seguro que contribuya aún más al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación de la paz en el país", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que Guterres "subraya el papel fundamental del nuevo Congreso para avanzar en la causa de la paz, incluyendo a través de las voces de las víctimas, hombres y mujeres, elegidas en virtud del Acuerdo Final de Paz para representar a 16 'curules de paz' en regiones marcadas durante mucho tiempo por el conflicto".

"También celebra la participación en las elecciones de excombatientes y firmantes de la paz como votantes y candidatos", ha manifestado, al tiempo que ha reseñado que el secretario general de la ONU "condena todos los ataques contra el proceso electoral democrático ocurridos en el período previo a las elecciones y reconoce el trabajo de las autoridades para hacer frente a los riesgos, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto".

Por ello, ha hecho hincapié en que el secretario general del organismo internacional "insta a redoblar dichos esfuerzos para asegurar que las próximas elecciones presidenciales --previstas para el 31 de mayo-- puedan llevarse a cabo en un entorno libre y seguro en todo el país".

Los colombianos votaron el domingo la conformación de un Congreso que marcará los próximos cuatro años del sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, que se conocerá tras las presidenciales, en las que ya se han cerrado todas las candidaturas tras las primarias celebradas en paralelo durante la jornada del 8 de marzo.

Pacto Histórico, el movimiento político de Petro, se impuso en las elecciones al Senado, con cerca del 23% de los votos, siete puntos porcentuales por encima del partido Centro Democrático. La ultraderecha contará con una nueva fuerza en el Senado con los cuatro escaños que ha logrado el partido Salvación Nacional, respaldado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

A diferencia de los resultados del Senado, los de la Cámara de Representantes se analizan por departamentos y ciudades. Debido a que varias formaciones han dejado listas cerradas en varias regiones, la tendencia vuelve a colocar a Pacto Histórico y Centro Democrático como las fuerzas más votadas, si bien no se conocerá la distribución total de la Cámara de Representantes hasta después de las presidenciales.