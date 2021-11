Los indígenas que marchan hacia Cali avisan de que se "defenderán" en caso de sufrir "ataques"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que marcha hacia la ciudad colombiana de Cali para revitalizar el paro nacional de abril, ha advertido este viernes de que se "defenderán" si sufren "ataques", en el marco del rechazo mostrado por ciudadanos caleños ante su llegada, que temen disturbios como los vividos en las manifestaciones del paro.

"Si nos buscan, nos van a encontrar", ha avisado el integrante del CRIC Hermes Pete en declaraciones a Blu Radio. "Nosotros no vamos en son de pelea, vamos pacíficamente, pero estamos preparados porque si nos atacan tendremos que defendernos", ha agregado.

Pete ha matizado que la movilización, que se extenderá hasta el 10 de diciembre, tiene lugar debido a una serie de incumplimientos por parte del Gobierno de Colombia sobre los acuerdos pactados tras el paro.

"La pelea nuestra no es con la Policía, el Ejército o los ciudadanos, sino con los que someten al pueblo colombiano a la esclavitud y la miseria", ha especificado, antes de asegurar que no "morirán encerrados cobardemente", sino "peleando y luchando como pueblos dignos". "Si el Gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá Navidad", ha apostillado.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció el miércoles la puesta en marcha de "protocolos" de seguridad y movilidad ante la llegada de la marcha indígena, conocida como 'minga' y que también se desplazará a otros municipios de los departamentos de Nariño y Cundinamarca.

La presencia de los indígenas en Cali en el marco de las protestas de abril provocó tensiones con los vecinos y con las autoridades, que hicieron llamamientos en diversas ocasiones para que regresaran a sus tierras. Ocho indígenas resultaron heridos tras un enfrentamiento con los vecinos del sur de Cali que estaban en contra de los bloqueos que se llevaron a cabo en el contexto de las manifestaciones.