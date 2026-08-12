El Instituto de Medicina Legal identifica a 93 de los 180 cuerpos recibidos tras el terremoto en Colombia

Archivo - Personal sanitario desplegado tras el terremoto registrado en Colombia - Europa Press/Contacto/Jhon Paz - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 93 de los 180 cuerpos sin vida que ha recibido el Instituto de Medicina Legal de Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes, han sido identificados hasta el momento.

"A la fecha, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha recibido 180 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 93 víctimas", ha informado este martes el instituto en un comunicado.

Entre ellos se encuentran dos menores de edad de ocho y 17 años, así como 55 mujeres y 36 hombres, de acuerdo con el listado publicado por Medicina Legal.

Con relación al proceso de entrega de los cuerpos, el Instituto ha explicado que será realizada en coordinación con la Fiscalía General de Colombia en las sedes correspondientes de cada municipio.

"El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso", ha aseverado el centro.

De acuerdo con el último balance dado a conocer por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, son 181 las personas que han perdido la vida por causa del terremoto así como 2.595 las que han resultado heridas.