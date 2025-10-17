COLOMBIA, 17 Oct (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Colombia ha puesto en marcha una investigación disciplinaria en contra de más de 40 funcionarios de alto rango y ministros de los gobiernos de Iván Duque y del actual mandatario, Gustavo Petro, por no acatar las órdenes del Tribunal Constitucional destinadas a proteger los derechos de la comunidad indígena wayúu, la mayor del país. Entre los investigados se encuentran el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la exministra de Exteriores Laura Sarabia, Fernando Ruiz Gómez, exministro de Salud durante el gobierno de Duque, además de los últimos tres gobernadores de La Guajira, varios exalcaldes y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señalado en un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de camiones cisterna para el transporte de agua potable a La Guajira.

"Siete años después de la orden emitida por el Constitucional, los funcionarios y representantes no han tomado acciones que permitan asegurar el acceso al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural de una comunidad situada sobre todo en la península de Guajira, en la frontera con Venezuela", argumenta la Fiscalía, lo que podría llevar al organismo a emitir sanciones.

Esta situación surge de una orden de 2017 que exigía la implementación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para abordar el estado de vulneración de derechos en esta comunidad, según indicó la Fiscalía en un documento citado por W Radio, marcando un claro llamado a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones constitucionales hacia los wayúu.