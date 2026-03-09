COLOMBIA.- Iván Cepeda acusa a Uribe de "persecución política" ante la CIDH para incidir en las elecciones

Iván Cepeda denuncia ante la CIDH la "persecución política" de Uribe para influir en las elecciones - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

COLOMBIA, 24 Feb (EUROPA PRESS)

Iván Cepeda, quien lidera las preferencias para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, denunció una campaña de desprestigio en su contra coordinada por sectores de la derecha colombiana, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe. Cepeda presentó esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurando que intentan asociarlo falsamente con la extinta guerrilla de las FARC y el narcotráfico.

En una reciente declaración, Cepeda acusó al exmandatario y sus allegados de emplear "información falsa" para vincularlo con actividades delictivas y presionar a agencias estadounidenses para que inicien procesos legales en su contra. "Se invierten recursos considerables para etiquetarme como 'heredero de las FARC' en medios de comunicación, vallas publicitarias y plataformas digitales", afirmó indignado.

El aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico reveló que, para desacreditarlo, sus opositores han recurrido al uso de mentiras y tácticas ilegales, incluyendo tergiversaciones sobre su rol como negociador en los procesos de paz. Además, mencionó un intento por "revivir" acusaciones basadas en un "supuesto archivo" encontrado en el ordenador de Luis Édgar Devia Silva, 'Raúl Reyes', líder de las FARC ya fallecido, acusaciones que el Tribunal Supremo desestimó anteriormente debido a irregularidades en la cadena de custodia del equipo.

"Cabe recalcar que los tribunales ya determinaron que los contenidos de ese ordenador fueron manipulados y no tienen valor probatorio", precisó Cepeda. A pesar de las campañas en su contra, subrayó que continúa liderando las encuestas de intención de voto, según destacó en un vídeo compartido en redes sociales.

Cepeda también criticó al Consejo Nacional Electoral por excluirlo de las primarias del 8 de marzo, calificando la acción como una "maniobra sucia y tramposa". Por ello, hace un llamado a la CIDH para que supervise de cerca su situación y exija a las autoridades colombianas acciones judiciales contra Álvaro Uribe, así como medidas para garantizar su vida, integridad, y libertad para ejercer sus derechos políticos.