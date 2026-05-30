Iván Cepeda apela a la movilización en las urnas para "consolidar" los cambios impulsados por Petro

El candidato presidencial de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda - CAMPAÑA PACTO HISTÓRICO

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha cerrado este sábado la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo con un discurso a la nación en el que ha apelado al voto para "consolidar" los cambios impulsados por el presidente saliente, Gustavo Petro.

"He visto en los ojos de miles de compatriotas la certeza de que los cambios iniciados en estos días pueden continuar y consolidarse", ha planteado Cepeda. "Nuestro gobierno es y será con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo", ha remachado en un mensaje con marcado carácter institucional.

Cepeda ha destacado que "millones de colombianas y colombianos han visto mejorar sus condiciones de vida gracias a transformaciones, a la ampliación de derechos y a la construcción de un Estado más cercano a quienes históricamente fueron excluidos".

Como objetivo, Cepeda se ha fijado "superar definitivamente la pobreza y acabar con la desigualdad social" y ha apelado igualmente a "las clases medias que sostienen gran parte de la vida económica y social del país". Asimismo se ha referido a "quienes han alcanzado la prosperidad material", a los empresarios, a los que ha planteado diálogo y acuerdos "que Colombia necesita".

Cepeda ha prometido ser "el Jefe de Estado y no de una parte de la sociedad". "Velaré por los derechos de cada persona y por el cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley", ha resaltado.

"Que se quede en casa, que nadie renuncie a tener voz en este proceso de transformación social, porque el futuro de Colombia está en manos de su pueblo y tengo la certeza de que mañana nuestra nación dará un nuevo paso hacia una sociedad más justa, más libre, más humana y más grande. Espero que nos encontremos muy pronto en la Colombia, Colombia digna, democrática. Que juntos estamos y podemos seguir construyendo", ha concluido.