Colombia.- Iván Duque rechaza a los "pirómanos" que azuzan las protestas en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha criticado a los "pirómanos" que participan en las protestas sociales que sacuden el país y ha destacado los efectos negativos para la economía y para los ingresos de familias "trabajadoras y abnegadas".

"Todas las expresiones ciudadanas se escuchan, pero no podemos seguir viendo más pérdidas en la economía, porque si nosotros nos escuchamos y tenemos, además, una democracia vibrante y con instituciones, no puede ser que hayamos perdido un billón de pesos en ocho días", ha afirmado, según recoge el diario 'El Tiempo'. Para Duque, la disposición al diálogo del Gobierno "hace innecesarias" estas manifestaciones.

En concreto se ha referido a los antidisturbios y civiles heridos. "No puede ser que nosotros veamos cientos de policías heridos por vándalos y por pillos y no puede ser que se incite a la violencia. A todos nos duelen los incidentes de violencia, como también lo expresé públicamente que nos dolió el caso de Dilan (Cruz), porque lo que nosotros queremos es que eso no ocurra en la sociedad, ni lo uno ni lo otro", ha remachado.

Así, ha descalificado los mensajes incendiarios intentando exacerbar los ánimos de los jóvenes. "No queremos en la sociedad que haya más pirómanos invitando a la juventud a expresarse a través de la violencia; y no queremos que los jóvenes sientan que la única forma de ser escuchados es a través de la protesta", ha apuntado.

Además, Duque ha defendido el proceso de Gran Conversación Nacional "para que todos puedan expresar sus propuestas y que las propuestas sean escuchadas constructivamente, sin imposiciones, sin exigencias, sin ultimátums".

Sin embargo, el Comité Nacional del Paro ha pactado mantener la convocatoria del paro indefinido y ha anunciado nuevas marchas y movilizaciones para el próximo miércoles. Un portavoz del Comité, Alejandro Palacio Restrepo, quien ha rechazado además las conversaciones sectoriales propuestas por el Gobierno.

La demanda es que el Gobierno acceda a participar en una auténtica mesa de negociación, un diálogo directo. "No entendemos por qué el Presidente le teme a ese diálogo, si precisamente esa es la fuente de la democracia", ha apuntado en entrevista con 'El Tiempo'. "Esa conversación nacional (de Duque) tiene unos espacios en los cuales el presidente cuenta sus políticas, que nosotros ya las sabemos", ha argumentado.

Las protestas comenzaron el pasado 21 de noviembre coincidiendo con la huelga general convocada por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y LGTBI, para protestar contra el Gobierno de Duque y sus políticas económicas, las cuales, según denuncian estos colectivos, han socavado la esperanza de vida en el país.

El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país --más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año--, así como el intento del Gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones.