'Iván Márquez' desautoriza al jefe de la delegación en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de la guerrilla Segunda Marquetalia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 'Iván Márquez', ha remitido a los países garantes una carta en la que desautoriza a Walter Mendoza, el jefe de la delegación de la guerrilla en las negociaciones de paz que mantiene con el Gobierno colombiano en Puerto Asís, Putumayo.

La reunión tenía como objetivo definir temas de la agenda de las conversaciones, pero la carta de 'Márquez', fechada el 12 de noviembre desautoriza a Mendoza y subraya que nunca fue consultado sobre la reunión en Putumayo, así como de otras decisiones que se están tomando.

"En consecuencia, tales reuniones deben entenderse como una iniciativa propia de representantes de las estructuras de los Comandos de Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hasta ahora han aceptado ser parte de la Segunda Marquetalia. Las decisiones que allí se tomen no nos comprometen", ha apuntado en la misiva, publicada la emisora Caracol Radio.

'Márquez' reitera en cualquier caso la voluntad de paz de la guerrilla y señala que las diferencias manifestadas tras poner en marcha los compromisos del primer ciclo de contactos en Caracas no son "insalvables".

Mientras, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha destacado que las divisiones en los grupos armados, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el frente Comuneros del Sur, o en el caso del Estado Mayor Central de las FARC con las disidencias de alias 'Calarcá', se debe a que hay alas dispuestas a avanzar en los procesos de la "paz total" que propugna el propio Petro.

"Esas fracturas se dan alrededor de si hacer la paz con este gobierno o profundizar la acción bélica que cada vez más se dirige al traqueteo y contra el pueblo mismo de las regiones del conflicto en Colombia. Esta división en los grupos violentos es un avance en la paz", ha resaltado.

Por contra, el Ejército actuará "con determinación" contra las facciones que no estén dispuestas a dejar las armas. "Insistiré en la paz, no sin ser claro en que quienes no aceptan el camino de bajar las armas y ponerlas al servicio del pueblo, serán doblegados por la Fuerza Pública de la Constitución", ha subrayado.

También el jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Armando Novoa, ha reaccionado a la carta de 'Mordisco' y ha reconocido su sorpresa y que obliga a "examinar no solamente el contenido de la carta, sino si es cierto su contenido".

"Es una situación completamente extraña y atípica, porque para el gobierno nacional, el jefe de la delegación de la segunda Marquetalia, hasta que no se diga, lo que dice la nación sigue siendo el señor Walter Mendoza", ha indicado.

La carta "implica una especie de destitución del jefe de la delegación sin comunicársela previamente al gobierno nacional", ha advertido.