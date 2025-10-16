Jefe de una disidencia de 'Iván Mordisco' se entrega en Cauca

COLOMBIA, 16 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro anunció el miércoles la entrega a las autoridades de Elkin Eduardo Ramírez, alias 'Faiber', líder de una disidencia de las desaparecidas FARC y cabeza del frente Carlos Martínez. "Alias 'Faiber' se entregó. Era jefe de comisión del frente llamado Carlos Martínez. Muestra el nivel de descomposición al que llega este tipo de grupos armados vinculados por negocios ilícitos y el éxito de la estrategia militar y social en el cañón del Micay en el Cauca", resaltó Petro en la red social X, acompañando su mensaje con una foto del paramilitar detenido.

Según reportes de Caracol Radio, 'Faiber' se presentó voluntariamente en un control policial en San José del Guaviare, donde le fue ejecutada una orden de captura existente en su contra. Las mismas fuentes apuntan a que el detenido sería responsable de numerosos ataques en Cauca, incluyendo uno en marzo que resultó en la muerte de un militar y heridas a varias personas, incluyendo civiles.