JEP califica como genocidio el asesinato de más de 5.700 miembros de la Unión Patriótica a lo largo de décadas

Colombia.- La JEP califica de genocidio la matanza de más de 5.700 miembros de Unión Patriótica durante décadas - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona

COLOMBIA, 9 Dec (EUROPA PRESS)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia señaló como un acto de genocidio el asesinato de aproximadamente 5.730 individuos vinculados con la Unión Patriótica (UP), una formación política originada en 1985 en medio de esfuerzos de paz con las FARC ya disueltas. Esta instancia determinó que, bajo el Caso 06, los crímenes perpetrados contra miembros y afines a la UP abarcaron a un total de 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas forzosamente, además de 3.200 personas que sobrevivieron a atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

Cinco generales retirados del Ejército de Colombia fueron responsabilizados por estos hechos, los cuales contaron con el apoyo de grupos paramilitares para ejecutar estos ataques sistemáticos precedidos de una campaña que buscaba estigmatizar y demonizar a la UP, identificándola erróneamente como un "brazo político de las FARC". Esta narrativa, promovida desde las agencias de Inteligencia militar, facilitó justificar la violencia hacia el partido y la indiferencia por parte de otras estructuras estatales, recordó la JEP en su veredicto.

La JEP identificó tres patrones específicos de exterminio: el asesinato de campesinos en zonas rurales asociadas a la UP; el de funcionarios, líderes locales y cargos electos en áreas urbanas, y las masacres y desplazamientos colectivos en regiones con fuerte presencia de dicho partido político.

Los oficiales implicados disponen ahora de un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rebatir las acusaciones. En caso de admitir los cargos, podrían recibir penas de entre cinco y ocho años de restricción de la libertad. De lo contrario, sus casos serían trasladados a otra instancia, donde podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió perdón por estos crímenes que permanecieron impunes durante aproximadamente 28 años, entre las décadas de 1980 y 1990. Este pedido de disculpas se produjo después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara en 2024 a favor del partido. "El Estado colombiano debe pedir perdón, no ofrecerlo, porque es corresponsable de un genocidio político", expresó Petro en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta.

La Corte IDH subrayó que los crímenes contra la UP ocurrieron con la colaboración de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, dada la creciente popularidad del partido, especialmente en zonas rurales y de influencia guerrillera. Destacó además la "alianza" surgida entre grupos paramilitares y sectores económicos y políticos tradicionales que buscaban mitigar la influencia política de la UP.

Desde la llegada al poder de Petro en 2022, la UP se incorporó por primera vez en un gobierno dentro de la coalición Pacto Histórico, pese a que dos de sus candidatos presidenciales fueron asesinados en años anteriores. Actualmente, el partido es parte de una alianza junto a Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano, bajo la denominación Pacto Histórico, con personería jurídica propia, reemplazando a la coalición anterior que apoyó la candidatura de Petro.