La JEP sentencia a cinco mandos del Ejército de Colombia a penas restaurativas por 35 falsos positivos

Archivo - Imagen de archivo de una concentración en Bogotá por los falsos positivos en Colombia, asesinatos extrajudiciales de civiles a quienes se hacían pasar por bajas en combate. - Antonio Cascio / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido este viernes una nueva sentencia contra cinco altos mandos del Ejército colombiano por su implicación en la muerte y desaparición forzada de una treintena de personas, a las que hicieron pasar por guerrilleros, en lo que se conoce como falsos positivos

Se trata de la tercera sentencia restaurativa que emite la JEP, que no implica cárcel para los señalados, puestos que han reconocido su responsabilidad en estos crímenes, en base al marco jurisdiccional que aplica este tribunal surgido de los acuerdos de paz de 2016, que se sellaron con la extinta guerrilla de las FARC.

La sentencia abarca 18 hechos que dejaron 35 víctimas en Dabeiba y otros municipios del noroeste de Antioquia entre 1997 y 2007 y llega después de que las declaraciones de estas cinco personas permitieran recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, de los cuales 17 han sido entregados a sus familiares.

Así, han sido condenados a penas restaurativas que oscilan entre los cinco y los seis años, que incluyen iniciativas tales como la reconstrucción de caminos y puentes, la retirada de minas, la búsqueda de personas desaparecidas, así como de acciones de reparación para las víctimas.

La JEP ha establecido que, por un lado, se produjo el asesinato de campesinos, a quienes se acusó de manera infundada de tener vínculos con la guerrilla insurgente, "en un contexto de alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares"; así como de personas ajenas a estos territorios, que fueron trasladadas bajo engaños para ser ajusticiadas y presentadas como resultados de las operaciones militares.

Asimismo, un tercer patrón de actuación consistió en hacer desaparecer y ocultar los cuerpos en cementerios municipales, entre ellos el de Las Mercedes, en Dabeiba, en el que se han encontrado los restos mortales de estas 77 personas.

Ya hubo antes otras dos sentencias restaurativas. El 16 de septiembre de 2025 se aplicó la primera contra siete antiguos mandos de las FARC, entre ellos quien fuera su último líder, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', a quienes se aplicó libertad vigilada y otras iniciativas para resarcir a las víctimas por secuestro y extorsión, así como por otros delitos cometidos durante los cautiverios.

Apenas unos días después, la JEP falló en contra de siete antiguos militares del Ejército por el asesinato y la desaparición de forzada de civiles a quienes se presentó como bajas en combate en el norte de César y el sur de La Guajira, con penas restaurativas similares a las del otro caso, incluyendo iniciativas y proyectos en favor de las comunidades indígenas afectadas.

Para acceder a este tipo de sentencia, los acusados deben cumplir estrictamente con las condiciones de aportar verdad, reconocer su responsabilidad y comprometerse a no repetirlo, en caso de no hacerlo o bien incumplirlas, se enfrentan a penas de prisión de hasta veinte años.

Cabe destacar que la JEP ha establecido que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales --los llamados falsos positivos-- entre 2002 y 2008 por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, a quienes se premiaba laboral y económicamente por cumplir con unos cupos. No obstante, la cifra podría ser aún mayor ya que no hay registros formales anteriores a ese periodo.