Juez en Colombia ratifica prisión para 'Harold', acusado de contactar con menor que mató a Uribe

Archivo - Un juez de Colombia ratifica la prisión para 'Harold', acusado de contactar con el menor que asesinó a Uribe - Andres Moreno / Xinhua News / ContactoPhoto

COLOMBIA, 15 Oct (EUROPA PRESS)

El Juzgado 29 de conocimiento en Bogotá determinó este martes que Daniel Barragán Ovalle, más conocido por su alias 'Harold', permanecerá en prisión. 'Harold' está acusado de haber contactado al adolescente de 15 años que atacó con disparos al senador y aspirante presidencial Miguel Uribe el 7 de junio, durante un acto de campaña, provocando la muerte del político.

Esta decisión surge después de que la defensa de Barragán presentara un recurso buscando su liberación, pero el juzgado concluyó que existen "inferencias razonables" sobre su participación y autoría en la planificación y cometimiento del atentado contra Uribe.

El magistrado destacó que 'Harold', quien cuenta con antecedentes penales, intentó esquivar la acción de las autoridades en su búsqueda de los responsables del ataque fatal. Además, investigaciones de la Fiscalía, a través de los equipos de tecnologías de la información, revelaron comunicaciones entre el acusado y Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', considerado el cerebro detrás del atentado, entre aproximadamente 2.000 conversaciones en WhatsApp, informó la emisora colombiana W Radio.

El juez argumenta el peligro que 'Harold' representa para la sociedad y las víctimas, señalando el grado de intolerancia y la violencia trágica como método para resolver diferencias, resultando en la comisión de un homicidio.

Detenido desde finales de agosto, a Barragán se le juzgará por los delitos de "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado".