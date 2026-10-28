La Justicia colombiana admite denuncias contra Petro por contratar a mujeres a cambio de favores sexuales

Archivo - El expresidente colombiano Gustavo Petro durante una rueda de prensa en Bogotá. - Andres Lozano / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha admitido este miércoles denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por supuestamente contratar a 40 mujeres a cambio de favores sexuales, una investigación que se centra en las incorporaciones que hizo la oficina de la exsenadora María José Pizarro, representante de Pacto Histórico de Petro.

La más alta instancia judicial del país ha admitido la denuncia contra Pizarro y Petro por hechos que habrían ocurrido cuando el exmandatario ejercía como congresista. En concreto la situación que se investiga ocurrió entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Este caso llega después de las denuncias de una funcionaria de 26 años que relató que se ofrecían contratos y puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, una práctica que se dio mientras Petro estuvo en el Congreso. La denunciante apuntó a que había una red de mujeres "instrumentalizadas" y "amarradas" con contratos, incluida ella misma, para prestar servicios sexuales a Petro.

En un comunicado, Petro respondió a las acusaciones con un comunicado en que denuncia un "intento coordinado" para "intromisión" en su vida íntima y sexual financiado por sectores al fines al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie", aseguró.

Mientras, Pizarro se ha desmarcado de las denuncias de su extrabajadora insistiendo en su historial como política en favor de los derechos de las mujeres y señalando que "jamás" justificaría "situaciones como la que se insinúa".

"He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político", ha afirmado en declaraciones recogidas por la emisora colombiana Blu Radio.