La Justicia colombiana condena a 21 años de cárcel al jefe paramilitar Giraldo Serna por abuso de menores

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal colombiano ha condenado a casi 21 años de cárcel al jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón', por delitos sexuales cometidos entre 2004 y 2006 sobre tres menores de edad, a las que forzó incluso estando en prisión antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2008.

'El Taladro', como también se conocía al jefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha aceptado los cargos durante las sesiones preparatorias del juicio, celebradas en marzo y agosto del año pasado, acogiéndose así a la figura de sentencia anticipada.

La acusación sostiene que las tres menores de edad fueron agredidas y forzadas a vivir en la finca de Giraldo Serna, además de tener que acudir semanalmente a las cárceles de Medellín, Itagüí y Barranquilla en las que estuvo, donde también "fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos".

Fruto de estos abusos --que comenzaron cuando las niñas rondaban los 11 y 12 años, una de las menores dio a luz a un bebé, mientras que otra, a la edad de 14, se vio forzada a abortar. Por su historia criminal, es considerado uno de los mayores agresores sexuales del conflicto armado colombiano.

Giraldo Serna, o 'El Señor de la Sierra', fue extraditado a Estados Unidos en 2008 para ser juzgado por delitos de narcotráfico. En 2021 fue devuelto a Colombia. Actualmente cumple condena en la cárcel de alta seguridad de Itagüí por delitos de homicidio, desaparición forzada, abuso sexual y torturas.