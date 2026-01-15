Kallas nombra a González Pons como jefe de la misión de observadores de la UE en las elecciones colombianas

Archivo - Kallas designa a González Pons (PP) como observador jefe de la UE en las elecciones en Colombia - Comisión Europea - Archivo

COLOMBIA, 15 Jan (EUROPA PRESS)

Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del Partido Popular en la misma institución, fue nombrado por Kaja Kallas, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, como el jefe observador de la misión que será enviada a Colombia con motivo de las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán en 2026.

González Pons liderará la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea, encargada de llevar a cabo una evaluación "integral, independiente e imparcial" de ambos procesos electorales. El país latinoamericano celebrará las elecciones legislativas el 8 de marzo, seguidas por las presidenciales el 31 de mayo.

"Me siento profundamente honrado de haber sido invitado a liderar la MOE UE en Colombia y espero contribuir a la defensa de las garantías electorales en un país con una larga tradición de celebración de elecciones transparentes y creíbles", manifestó el eurodiputado español.

Pons resaltó la importancia histórica de estas elecciones y las consideró una oportunidad para que todos los involucrados trabajen por consolidar las credenciales democráticas de Colombia.

Respondiendo a una invitación del gobierno colombiano, la misión estará conformada por diversos grupos de observadores. Un equipo central de diez expertos electorales llegará al país el 26 de enero. A ellos se sumarán 38 observadores a largo plazo en la segunda semana de febrero, quienes se distribuirán por toda la nación. Además, al menos 46 observadores a corto plazo se integrarán a la misión en los días de votación, permaneciendo en Colombia hasta la conclusión del proceso electoral.

Siguiendo la metodología de la UE para la observación de elecciones, la misión emitirá un comunicado preliminar y ofrecerá una rueda de prensa tras cada jornada electoral. Culminado el proceso, se publicará un informe final que incluirá sugerencias dirigidas a mejorar futuros comicios.