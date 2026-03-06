Libera a exjefe de Inteligencia condenado por homicidio de Luis Galán bajo condicional

Archivo - Colombia.- Sale en libertad condicional el exjefe de Inteligencia condenado por la muerte del candidato Luis Galán - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 4 Mar (EUROPA PRESS)

Un juez en Bogotá ha dictaminado libertad condicional para Miguel Maza Márquez, exdirector del ya disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue sentenciado en 2016 a una pena de 30 años por su implicación en el homicidio del aspirante a la presidencia Luis Carlos Galán en 1989.

Como parte de la condicional, Maza Márquez deberá cumplir once años en prueba y pagar una fianza de cinco salarios mínimos, según lo informó Caracol Radio. A sus 88 años, el exdirector había estado detenido desde noviembre de 2012 en las instalaciones de la Policía Nacional en la capital colombiana, aunque su condena no se efectuó hasta cuatro años después, por contribuir en un complot para el asesinato de Galán, involucrando al Cártel de Medellín y al paramilitar Henry Pérez.

La investigación reveló que Maza Márquez, de forma intencional, minó el esquema de seguridad del candidato del Partido Liberal, asignando a Pérez, quien a su vez tenía encargos del Cártel de Medellín para el asesinato, como jefe de seguridad.

Maza Márquez estuvo al frente del controvertido DAS entre 1985 y 1991, organismo que se disolvió en 2011 después de que se descubrieran sus lazos con grupos paramilitares durante décadas. Esto incluye el escándalo de las 'chuzadas', donde se destapó el espionaje ilegal a jueces, periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos en connivencia con dichos grupos armados.