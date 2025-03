Liberado el expresidente colombiano Andrés Pastrana tras horas retenido en el aeropuerto de Luanda, en Angola

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) ha confirmado su liberación tras ser retenido durante más de dos horas en el aeropuerto de la capital de Angola, Luanda, junto a una delegación integrada por varios líderes políticos internacionales.

El exmandatario ha informado de su puesta en libertad a Caracol Radio, achacando su retención a "la torpeza de un Gobierno que pretendía presionar a quienes participaban en un foro democrático que no es bien visto por las autoridades de Angola".

Pastrana denunció este hecho horas antes en su perfil de la red social X, donde detalló que junto a él viajaban "un grupo de políticos" invitados por la Fundación Brenthurst y la Internacional Demócrata de Centro que él mismo preside.

"No sé para dónde me llevan. ¿Quién viene aquí?, ¿por qué estoy aquí?, pero que me cuenten por qué estoy aquí, es que llevo una hora y no sé, me trajeron aquí a un cuartico", señaló además a la mencionada emisora.

Según ésta, el Ministerio de Exteriores colombiano ha indicado que está en contacto con Pastrana y que los equipos de su Consulado y su Embajada en Petroria, capital de Sudáfrica, están trabajando para conocer qué ocurrió exactamente.