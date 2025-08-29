Liberados los 34 militares secuestrados tras un operativo contra las FARC en Guaviare (Colombia)

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados durante el operativo en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, que la semana pasada permitió matar a un líder del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"En este momento, nuestros militares secuestrados en la vereda Nueva York, El Retorno, están recuperando su libertad después de tres días de secuestro por personas vestidas de civil que perpetraron este grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública", ha señalado en su cuenta de la red social X, antes de agradecer a las autoridades locales, a la misión de Naciones Unidas en el país y a la Organización de Estados Americanos (OEA) "y a todos quienes, con compromiso y valentía, colaboraron en esta gestión humanitaria".

El titular de la cartera ministerial ha asegurado que "nunca toleraremos el delito", recordando que "la denuncia penal está en manos de la justicia" y la recompensa de hasta 20 millones de pesos (cerca de 4.700 euros) a cambio de información que facilite la detención de los responsables.

Asimismo, ha confirmado la tesis adelantada hace días por la Policía colombiana apuntando a Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias 'Jimmy Parra' o 'Jimmy Martínez, un miembro de "la subestructura 44 'Antonio Ricaurte'" que acumula dos órdenes de captura por coacción armada, como uno de los presuntos secuestradores.

Los militares retenidos participaron en un operativo que acabó con la vida de Willinton Vanegas Leyva, alias 'Dumar', figura clave del EMC, que "tenía la orden directa" del líder de esta disidencia, alias 'Iván Mordisco', de consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño, para confrontar a las disidencias de alias 'Calarca', en alusión al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

En este sentido, Sánchez ha anunciado que "aumentaremos las operaciones contra los cárteles de" estos grupos armados, "para que no sigan traficando droga, asesinando, reclutando, extorsionando y secuestrando a los colombianos".

"Desde el Ministerio de Defensa reiteramos: la misión de la Fuerza Pública es proteger a la Nación con contundencia, pero siempre bajo el marco de la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos", ha concluido.