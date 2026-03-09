Liberan a tres colaboradores de senador colombiano retenidos después de ataque mortal en oriente del país

Archivo - Liberados tres colaboradores de un senador colombiano retenidos tras un ataque mortal en el este del país - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

COLOMBIA, 6 Feb (EUROPA PRESS)

En un reciente suceso que ha sacudido al departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, tres miembros del equipo del senador colombiano Jairo Castellanos, perteneciente a la Alianza Verde, fueron secuestrados y posteriormente liberados en el marco de un violento ataque contra una caravana vehicular. El atentado, que se dirigía a recoger al político, también resultó en la trágica muerte de dos escoltas.

"Nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias", manifestó Castellanos en su cuenta de X, atribuyendo a la divinidad el retorno seguro de sus colegas.

Asimismo, el senador hizo un llamado urgente a que se realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables de este acto violento, condenando la agresión y solicitando acciones concretas para garantizar la seguridad de quienes participan en la política colombiana. "Nada justifica tanta violencia. Esto no puede seguir pasando en Colombia", expresó, reflejando la consternación que este evento ha causado en el ámbito político y social del país.

El ministro del Interior, Armando Bennedetti, respondió a los acontecimientos a través de redes sociales, garantizando la seguridad del senador y comprometiéndose a llevar a cabo todas las investigaciones posibles para identificar a los autores del ataque. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro también se pronunció, indicando que se comunicó por teléfono con Castellanos para expresarle su solidaridad ante este atentado.

Este incidente ha puesto en relieve la imperante necesidad de reforzar las medidas de seguridad para los políticos en Colombia, especialmente en momentos que preceden a eventos electorales importantes como el proyectado para 2026, subrayando el clima de tensión y violencia que todavía afecta a sectores del país.