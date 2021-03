Londoño y Mancuso tendrán un encuentro con las víctimas del conflicto armado el 21 de abril

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, ha hecho saber este jueves que el secretario general de Comunes y antiguo jefe de las disueltas FARC, Rodrigo Londoño, y el que fuera comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, mantendrán un encuentro el próximo 21 de abril con las víctimas del conflicto armado.

"Queremos aceptar nuestras responsabilidades, dignificar a las víctimas y finalmente buscar la reconciliación y convivencia en el país", ha asegurado Mancuso desde la cárcel de Estados Unidos en la ha cumplido una condena por narcotráfico y está a la espera de su repatriación.

"Hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde y asumiremos lo que la JEP nos diga", ha expresado Londoño en relación a la Jurisdicción Especial para la Paz. "Lejos está en nosotros defender los horrores de la guerra. El derecho a la rebelión no es patente de corso para realizar crímenes de guerra o para no asumir nuestras responsabilidades".

El encuentro se ha producido vía telemática, informa el diario 'El Espectador', después de que hace una semanas, ambos solicitaran al padre De Roux poder comparecer de manera conjunta para dar parte de "su verdad", pues tal y como han vuelto a remarcar este jueves, sólo se está dando a conocer una versión del conflicto que dura ya más de 50 años.

"Es necesario un proceso de paz que nos vincule a todos los actores armados. Mientras eso no se dé no va a haber paz en el país desafortunadamente". El objetivo es mostrar con "más profundidad quiénes estuvieron detrás y quiénes fuimos los responsables. Pero nosotros no iniciamos esta guerra", ha señalado Mancuso.

En ese sentido, Londoño, alias 'Timochenko' en sus tiempos de guerrilla, ha pedido a De Roux que la Comisión de la Verdad sirva como espacio para que otros actores del conflicto puedan dar su versión de aquellos años, nombrado tanto a antiguos guerrilleros de las FARC como Rubén Cano, alias 'Manteco', o paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', quien fue comandante de las AUC.

De Roux, por su parte, ha explicado que se viene trabajando en este tipo de encuentros durante los últimos dos años, con el apoyo de personalidades como Álvaro Leyva, antiguo ministro de Minas y Energía (1984-1985), pero siempre con el fin de dignificar a las víctimas.

"Aquí estamos todos para esclarecer la tragedia de nueve millones de víctimas, con los actores de todos los lados. La verdad que busca esta comisión va más allá y someteremos al contraste estos testimonios", ha refirmado.