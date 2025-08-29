Maduro agradece a Petro el despliegue de militares en la frontera entre Colombia y Venezuela

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha agradecido el despliegue anunciado este jueves por su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de 25.000 militares en la zona fronteriza, en lo que ha considerado una medida de "unidad por la soberanía" entre los dos países vecinos.

"Agredecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con quien compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, (que) ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres (...) toda la zona del Catatumbo colombiano", ha afirmado durante un acto público, en el que ha celebrado esta decisión porque "la coordinación de la zona binacional avanza para bien de (...) el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos".

El mandario, que ha confirmado contactos entre los ministros de Defensa de los dos países, ha defendido que "nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos, la preservamos nosotros venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía".

Asimismo, ha aplaudido que "después de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, (...) de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer" y ha asegurado que "no han podido, ni podrán, no hay forma de que entren a Venezuela", en alusión a Estados Unidos, si bien Petro ha justificado la "militarización" del Catatumbo "para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia" y combatir el tráfico de drogas

"No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra", ha dicho el presidente colombiano en redes sociales, días después de que el Gobierno de Venezuela anunciase también el despliegue de otros 15.000 militares venezolanos en la región fronteriza.

Estos últimos movimientos coinciden con la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos a cuenta del despliegue de buques militares en la región. Washington ha insistido también en la necesidad de combatir el tráfico de drogas, del que responsabiliza directamente a Maduro.

La Casa Blanca ha advertido este jueves de que la Administración de Donald Trump "está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos" para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, sin descartar por tanto la vía militar.