Más de 250.000 colombianos se han registrado en España para participar en el ciclo electoral

Más de 250.000 ciudadanos colombianos se han registrado en el censo en embajadas y consulados en España para participar en el ciclo electoral de este año, con comicios legislativos y presidenciales los próximos meses.

Según las cifras oficiales de la Registraduría Nacional de finales de enero, 255.833 ciudadanos colombianos se han inscrito en los distintos centros habilitados en España, un total de 24 puntos, con Madrid, más de 96.000, y Barcelona, casi 43.000, a la cabeza.

En esta ocasión, el número de colombianos registrados en el censo se ha duplicado con respecto a anteriores citas electorales, cuando el registro se situó en los 120.000 inscritos, de los cuales terminó participando un 60%. La cifra es de todos modos provisional ya que sigue abierto el plazo para inscribirse en los distintos puntos organizados pr los consulados y embajada de Colombia.

Este balance se achaca al aumento de la población colombiana en España y las facilidades puestas con el registro virtual, indican fuentes oficiales.

Colombia celebra elecciones legislativas este 8 de marzo para renovar el Congreso, en el inicio de un ciclo electoral que incluye comicios presidenciales para el 31 de mayo, con una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

A unos meses de las elecciones, el senador de izquierdas Iván Cepeda, de la coalición oficialista del presidente, Gustavo Petro, lidera las encuestas por delante del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y del centrista ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

MÁS DE 300.000 COLOMBIANOS SE PUEDEN ACOGER A LA REGULARIZACIÓN

Respecto al impacto de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España, las autoridades colombiana apuntan que 290.000 personas se pueden beneficiar al cumplir con los criterios fijados por el Ejecutivo.

A esta cifra se le puede sumar unas 100.000 ciudadanos colombianos que solicitaron asilo en España, hasta ahora la vía con la que las personas provenientes del país sudamericano podían permanecer y recibir permiso de trabajo en España.

Las personas nacidas en Colombia son la segunda nacionalidad mayor de migrantes en España los últimos años, siendo el principal grupo proveniente de América y el segundo en total, sólo detrás de Marruecos.