Más de 250.000 colombianos registrados en España para participar en elecciones

COLOMBIA, 13 Feb (EUROPA PRESS)

En España, la cifra de colombianos inscritos para votar en las próximas elecciones legislativas y presidenciales alcanzó un número sin precedentes, con más de 250.000 ciudadanos del país sudamericano registrados en censos realizados por las embajadas y consulados. Madrid y Barcelona se destacan como los puntos con mayor cantidad de inscritos, sumando entre ambas ciudades cerca de 139.000 personas habilitadas para votar.

Este incremento significativo, que duplica las cifras de participación de años anteriores, responde tanto al crecimiento de la población colombiana en territorio español como a las nuevas facilidades para el registro virtual, simplificando así el proceso para los potenciales votantes. La Registraduría Nacional indica que, aun quedando tiempo para nuevas inscripciones, ya se computaron 255.833 personas listas para ejercer su derecho al voto.

De cara a los comicios programados para el 8 de marzo y el 31 de mayo, con una segunda vuelta el 21 de junio, el panorama electoral muestra al senador de izquierda Iván Cepeda, miembro de la coalición del actual presidente Gustavo Petro, liderando las encuestas. Le siguen figuras políticas como Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, y el centrista exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.

En otro aspecto ligado a la migración colombiana en España, se estima que alrededor de 390.000 colombianos podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria anunciada por el gobierno español. Esta medida se suma a las solicitudes de asilo, que tradicionalmente han ofrecido a los colombianos una forma de regularizar su situación y acceder al mercado laboral español.

Esta tendencia confirma a Colombia como uno de los principales países de origen de la migración en España, solo superado por Marruecos, consolidando a la comunidad colombiana como una de las más significativas en el panorama migratorio español.