Al menos 13 muertos y siete heridos tras el colapso de una mina en el oeste de Colombia

Bomberos desplegados en el departamento de Nariño, en Colombia - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han muerto y otras siete han resultado heridas como consecuencia de un talud que ha sepultado una mina de extracción de oro ubicada en el departamento colombiano de Nariño, en el oeste del país latinoamericano.

El director del Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) del departamento de Nariño, Gabriel Ocaña, ha confirmado que los siete mineros heridos han sido trasladados a distintos centros sanitarios regionales, según ha recogido la emisora Caracol Radio.

El derrumbe se produjo en una zona de explotación minera ubicada en la vereda Puerto Rico, entre los municipios de Policarpa y El Peñol, hasta donde se han desplazado equipos de rescate y retroexcavadores para intentar localizar a las víctimas.

Las autoridades colombianas han abierto una investigación para determinar las causas del deslizamiento, que sepultó a los trabajadores que se encontraban dentro de la mina. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, movilizó en un primer momento a los bomberos para atender el incidente.