Al menos 14 muertos en dos ataques registrados en el Caribe colombiano

Archivo - Bandera de Colombia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado este domingo de la muerte de al menos 14 personas, entre ellas dos menores de edad, de 17 años, por cuenta de dos ataques con grupos armados implicados perpetrados en el departamento de La Guajira, en el extremo norte del país.

Uno de ellos ha tenido lugar en la zona rural del municipio de Uribia, conocido como la "capital indígena de Colombia", donde un enfrentamiento armado entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se ha saldado con la muerte de nueve de los integrantes del grupo armado y tres uniformados heridos.

Entre las personas que han perdido la vida, según ha señalado la Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales, se encuentra un menor de edad de 17 años.

Por otra parte, en el barrio de Villa Mary, sito en el municipio de Maicao, cinco jóvenes han sido asesinados, entre ellos un menor de edad de, también, 17 años. Ello ha sido calificado por la propia Defensoría como un "hecho que vulneró los derechos a la vida, integridad y seguridad" a la par que "arrebata el derecho a un buen futuro de los jóvenes".

"Estas situaciones nos alertan para exigir respuestas integrales de protección y garantía de derechos, incluyendo la prevención del reclutamiento, uso y utilización de menores de edad", ha remarcado la institución, al tiempo que ha llamado a la Fiscalía del país a avanzar con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido en Maicao y en las investigaciones correspondientes".

Este sábado las autoridades colombianas han celebrado un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad de Santa Marta, también en el Caribe, en aras de hacer frente a la escalada de violencia que sacude a los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o el Clan del Golfo.