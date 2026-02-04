Al menos siete muertos en una operación del Ejército de Colombia sobre posiciones del ELN en Catatumbo

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) . - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han lanzado una operación en la madrugada de este miércoles contra posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región de Catatumbo, que se ha saldado con siete de supuestos integrantes muertos del primer grupo armado.

La operación ha incluido bombardeos y maniobras terrestres sobre varias de las posiciones que la guerrilla dispone en esta región, fronteriza con Venezuela y escenario de una enconada disputa territorial con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que ha provocado en el último año una grave crisis humanitaria.

Al menos siete integrantes del ELN han sido abatidos y uno más ha sido capturado durante las operaciones que se desarrollaron en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, según han informado las Fuerzas Armadas en redes sociales.

El Ejército ha informado de que además se ha logrado requisar "abundante material de guerra", entre armas de gran calibre, proyectiles, drones y diversos explosivos. "Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas", ha destacado.

El comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Hugo López Barreto, ha remarcado que continuarán con este tipo de ofensivas en el Catatumbo, en donde el ELN y el Frente 33 "amenazan a la población civil" con sus disputas.

Se trata de la primera operación de este tipo contra el ELN y el Frente 33 en Catatumbo, además, apenas unas pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiera a su par colombiano, Gustavo Petro, en Washington.

Según algunos medios, el presidente colombiano se comprometió con Trump a "neutralizar" a la máxima brevedad posibles a algunos de los principales jefes de estos grupos armados, entre ellos Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', del ELN, o Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', de las disidencias de las FARC.