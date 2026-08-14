México ha enviado hasta este viernes más de 58 toneladas de ayuda a Colombia

Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference about the risks digital platforms pose to youth, including online recruitment by criminal cartels and digital violence against women, at the National Palace on August 03, 2026 in Mexico - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este miércoles el envío de más de 19 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el seísmo de magnitud 7,4 registrado este lunes en el noroeste del país, y ha adelantado que en los próximos días se enviarán otros 58 toneladas que incluyen agua y medicamentos.

"A las 7.11 y 7.40 horas de este miércoles despegaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19,5 toneladas de ayuda humanitaria y van también obviamente elementos del Ejército Mexicano para apoyar en todas las labores", ha señalado en rueda de prensa tras una petición "específica" de las autoridades colombianas.

La mandataria ha señalado que esta ayuda incluye asimismo el despliegue de efectivos del "Ejército mexicano para apoyar en todas las labores", si bien no ha precisado el número de militares que viajarán a Colombia.

Por otra parte, Sheinbaum ha señalado que desde este miércoles y hasta el viernes su Ejecutivo enviará "2.562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, agua y medicamentos".

Por su parte, la Embajada de Colombia en México ha trasladado su "profundo agradecimiento" al Gobierno mexicano y "de manera muy especial" a Sheinbaum, en particular por "el vuelo de asistencia humanitaria que arribará hoy al Aeropuerto Internacional Matecaña", en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

Al menos 202 personas han muerto a causa de este seísmo, si bien se espera un balance mayor a medida que los equipos de rescate rescate continúan las operaciones para localizar a posibles víctimas de entre los escombros.