Miembro del equipo de seguridad de 'Iván Mordisco', 'Olmer', se entrega al Ejército colombiano

Archivo - Colombia.- Se entrega voluntariamente al Ejército colombiano 'Olmer', miembro del equipo de seguridad de 'Iván Mordisco' - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 25 Feb (EUROPA PRESS)

En una operación realizada en el Amazonas colombiano, las fuerzas militares lograron la entrega voluntaria de un joven de 22 años conocido con el alias de 'Olmer', vinculado estrechamente al círculo de Néstor Vera Fernández, conocido también como 'Iván Mordisco', líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. La detención se produjo en un hotel en La Pedrera, donde 'Olmer' se entregó a las autoridades sin presentar resistencia, en un estado emocional visible, según se documenta en un vídeo del operativo.

Alias 'Olmer' es reconocido por su participación en recientes enfrentamientos contra los disidentes liderados por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', en el sur de Colombia, así como por organizar actividades de extorsión y explotación ilícita de oro en los ríos Caquetá y Puré. Según informó Caracol Radio, este joven también formaba parte de la seguridad de Ebimelec Eregua Torres, alias 'Alonso 45', segundo en la cadena de mando del EMC y líder del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, destacando su relación sentimental con 'La Mona', sobrina de 'Mordisco'.

'La Mona', identificada como hija de Luis Hernando Vera Fernández, alias 'Mono Luis', quien fue detenido en agosto de 2025, jugó un papel crucial en la operación, tal como anunció el presidente Gustavo Petro. A través de su familia, se vincula directamente con redes de narcotráfico y actividades ilícitas, resaltando la influencia familiar dentro de estas estructuras delictivas.

La entrega de 'Olmer' se marca como un hito significativo en la lucha contra las disidencias armadas y la criminalidad organizada en Colombia, demostrando el impacto de las operaciones de seguridad en desmantelar las redes y recuperar la paz en las regiones afectadas por el conflicto.