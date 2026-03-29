Miguel Uribe Londoño denuncia un plan para asesinar a los fiscales que investigan el asesinato de su hijo

Archivo - El candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Demócrata Cristiano, Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Londoño ha denunciado este sábado la existencia de un plan para asesinar a los fiscales que investigan la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, después de recibir un disparo mientras participaba en acto de precampaña.

"Estamos frente a un crimen atroz, un magnicidio, un crimen de lesa humanidad. Y también frente a una amenaza real e inminente contra quienes están investigando y esclareciendo la verdad", ha expresado el economista y político a través de un comunicado en redes.

Así, ha apuntado a un "plan" para acabar con la vida de los fiscales que investigan el asesinato de su hijo --que falleció dos meses después de recibir dos disparos en un acto electoral en junio de 2025--, hecho que ya ha sido alertado por la propia Fiscalía, según Uribe Londoño.

Por ello, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano ha exigido que la Fiscalía refuerce "de manera inmediata y efectiva" la seguridad de todos los investigadores implicados en el caso y sus familias. Esta determinación llega después de "información pública sobre ofrecimientos millonarios para atentar" contra la vida de los fiscales, ha asegurado.

Además, ha avanzado que informará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este episodio "profundamente preocupante", para solicitar la adopción de "medidas cautelares urgentes" a favor de los investigadores, con el fin de proteger sus vidas.

SEÑALA LA "RESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO COLOMBIANO EN EL ASESINATO DE SU HIJO

Junto al comunicado, Uribe Londoño ha compartido un vídeo en el que asegura que el Gobierno colombiano, presidido por Gustavo Petro, tiene "responsabilidad" en el asesinato de su hijo.

"El Gobierno de Petro le negó la protección a mi hijo a pesar del riesgo de seguridad que Miguel le dijo que tenía. Miguel sabía que lo podían matar porque había sido muy crítico con la paz total criminal de Petro", ha argumentado.

El asesinato de Uribe Turbay, que murió después de recibir un disparo a manos de un adolescente de 15 años, conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

La Fiscalía de Colombia emitió a comienzos de semana órdenes de detención contra los principales líderes de la disidencia de la Segunda Marquetalia por su presunta responsabilidad en el crimen.

Asimismo, en las últimas semanas se han dictado condenas contra varios de los implicados en el asesinato: Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', Carlos Mora González y Katherine Martínez, que han recibido penas que oscilan entre los 21 y 22 años en prisión.