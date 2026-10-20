Un militar muerto y otro herido a manos de un soldado que posteriormente se ha quitado la vida, en Colombia

Archivo - Militar colombiano en el Valle del Cauca, Colombia - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un militar colombiano han muerto y otro ha resultado herido este martes por disparos a manos de un soldado del mismo batallón en el departamento de Boyacá, que posteriormente se ha quitado la vida, ha confirmado el Ejército de Colombia.

"De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida", ha indicado en un comunicado en el que ha trasladado "sus más sinceras condolencias y solidaridad" a familiares y compañeros de los dos fallecidos.

El suceso ha tenido lugar en la madrugada de este martes en el municipio de Sogamoso, en el noroeste del país, que acoge al Batallón de Artillería número 1, y ya está bajo investigación de las autoridades.

"Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. De la misma manera, se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecido, así como la atención médica de los afectados", ha agregado el Ejército colombiano.