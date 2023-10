El ministro de Defensa de Colombia pide perdón por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha pedido perdón este martes de forma pública por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado, conocidas en el país como 'falsos positivos'.

"No podemos pasar página, la vamos a pasar cuando la leamos, cuando sepamos lo que realmente ocurrió. Estos jóvenes no eran guerrilleros, no estaban realizando acciones conflictivas (...) Eran hombres cuyas vidas y sueños se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional", ha declarado el ministro durante un acto por las ejecuciones extrajudiciales en la capital, Bogotá, y Soacha.

"No es posible garantizar la no repetición sin verdad. En todo lo demás son promesas y anhelos de no repetición, pero tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido con estas ejecuciones extrajudiciales, con la desaparición, desplazamientos y dar con quienes se han beneficiado de esta política de guerra en el país y con quienes están detrás de todos estos actos", ha agregado.

Velásquez se ha convertido, con su presencia en este primer acto de reconocimiento y disculpas públicas del Estado por la ejecución de 19 jóvenes, en el primer titular de esta cartera, de la cual depende el Ejército, que ha dado la cara por las víctimas de los 'falsos positivos'.

Este evento fue convocado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que aseguró en sus redes sociales que daría un discurso sobre estos hechos y "el tipo de régimen que los produjo y qué significa para el país", sin embargo, no ha llegado porque se encontraba en otro evento en la región de Cauca: "Quería venir a expresar en nombre del Gobierno la solidaridad y el compromiso con cada uno de ustedes, con la vida, con la verdad, con la democracia. No logró llegar y ofrece disculpas por no llegar oportunamente a la reunión", ha señalado Velásquez.

No obstante, Petro, desde Cauca, ha denunciado que el país "tuvo gobiernos donde se desaparecía centenares de personas quemados en hornos crematorios, se mataban a más de 6.000 jóvenes inocentes y se construían fosas comunes para decenas de miles de personas asesinadas".