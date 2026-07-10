El ministro de Defensa de Colombia reconoce a De la Espriella como nuevo presidente desde el 7 de agosto

Archivo - El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha manifestado este jueves su reconocimiento al recientemente electo presidente de su país, Abelardo de la Espriella, como inquilino de la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto, subrayando que su cartera respetará la decisión del electorado colombiano en las urnas.

"Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026", ha manifestado el ministro en una rueda de prensa en la cual ha apostillado que "también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto", tras destacar que "las elecciones se hicieron con total seguridad".

De este modo, Sánchez ha aseverado que la fuerza pública colombiana se mantendrá como "garante de la democracia" y respetará el proceso de transición, siempre "apegado" a la Constitución y la ley. "Nada más es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la Constitución y la ley hasta el 6 de agosto, y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales y respondiendo a la Constitución y la ley del nuevo presidente", ha sostenido.

Asegurando que la fuerza pública "va a mantener siempre su neutralidad política", el ministro ha querido enviar un mensaje a la ciudadanía instándola a estar "a la altura" de cara a la transición de Gobierno, de manera que "surjan los argumentos y no los insultos".

Las palabras de Sánchez llegan apenas unos días después de que De la Espriella ordenara a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, la suspensión de manera "inmediata" del proceso de transición con el "Gobierno corrupto" de Gustavo Petro.

Por su parte, la Administración de Petro anunció la suspensión también de su participación en el proceso debido a las, defendió entonces, faltas de respeto institucional constantes que han venido protagonizando la delegación que ha enviado De la Espriella.

Al hilo, Petro afirmó entonces que el proceso de transición continúa "ante el pueblo", descartando no tener intención alguna de perpetuarse en el poder, tal y como sus rivales políticos han venido diciendo en estos últimos tiempos.

"Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto", dijo Petro, que ha vaticinado que lo que llega a Colombia "es el fascismo", al que "no se trata, sino que se le derrota", y al mundo "el mayor ataque a la democracia".