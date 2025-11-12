Ministro del Interior en Colombia denuncia registro en su vivienda

Archivo - Colombia.- El ministro del Interior de Colombia denuncia el registro de una de sus viviendas - MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA EN X - Archivo

COLOMBIA, 11 Nov (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, enfrenta acusaciones tras el allanamiento de una de sus residencias en Barranquilla, en el contexto de una investigación por tráfico de influencias. Benedetti arremetió contra la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción del Tribunal Supremo de Justicia, calificándola de "demente, loca y delincuente". Además, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un supuesto abuso de poder por parte de Lombana.

Benedetti denunció en X que Lombana "increpa, tortura y amenaza testigos" para inculparlo o fabricarle delitos. El ministro acusó a la magistrada de actuar con obsesión y sin evidencia sólida, señalando que ha ordenado investigaciones financieras ilegítimas a 50 de sus familiares y ha proporcionado información falsa al FBI, intentando implicarlo en lavado de activos.

En febrero, el Tribunal Supremo de Colombia formó cargos contra Benedetti por tráfico de influencias relacionados con asignaciones de contratos públicos a través de Fonade, indagando sobre su posible participación en una red corrupta desde 2017 junto a los senadores Musa Besaile y Bernardo 'Ñoño' Elías, quienes presuntamente aceptaron sobornos a cambio de contratos.

El ministro, quien fue jefe de campaña del presidente Gustavo Petro y recientemente incluido en la lista Clinton de EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico, admitió en abril de 2025 su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas por treinta años. Benedetti, exembajador en Venezuela, también fue protagonista de tensiones con la exministra Laura Sarabia, destacadas durante un tenso consejo de ministros en febrero.