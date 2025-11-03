Ministro del Interior de Colombia denuncia vigilancia ilegal con drones en su residencia

Archivo - Benedetti denunciará a los alcaldes colombianos que viajen a EEUU sin autorización del presidente Petro - MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA EN X - Archivo

COLOMBIA, 3 Nov (EUROPA PRESS)

El titular del Ministerio de Interior colombiano, Armando Benedetti, presentó el domingo una demanda penal contra dos individuos a los que acusa de intentar cometer un crimen contra él y su familia, según reveló en su perfil de la red social X. Benedetti compartió sus preocupaciones tras notar actividades sospechosas alrededor de su domicilio, incluido el vuelo de drones durante la noche y la presencia un vehículo que merodeaba su residencia. "Ya puse la demanda penal contra dos sospechosos. Está claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia", manifestó el ministro.

Benedetti detalló que, además de los drones que sobrevolaban su casa, observó un carro que circulaba de esquina a esquina frente a su hogar y, al día siguiente, personas tomando fotografías en los alrededores. "En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro", afirmó el ministro, insinuando la gravedad de la situación.

En respuesta a esta amenaza, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró en X que el caso "está siendo atendido con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública". Como medida preventiva, anunció una recompensa hasta de 1.000 millones de pesos (aproximadamente 224.000 euros) por información que ayude a evitar cualquier ataque contra figuras públicas del país y sus familias. "Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera que sea su ideología o posición política, ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir", subrayó Sánchez.

El Departamento Administrativo de la Presidencia Colombiana (DAPRE) y el Ministerio de Justicia también expresaron su rechazo a las amenazas contra Benedetti y su familia, mostrando su solidaridad con el ministro de Interior y su familia ante esta complicada situación.